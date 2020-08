El entrenador de las estrellas Mack Aguilar Songhurst, más conocido en la farándula peruana como la ‘Mackyna’ trabajó duro desde niño para superarse en la vida, pese a las dificultades, según un informe mostrado por ’Magaly TV: La Firme’.

Según el programa conducido por Magaly Medina, el hombre de 30 años sufrió la ausencia de su madre, quien viajó a Argentina cuando él tenía 10 porque el dinero no era suficiente. Es así, que se quedó viviendo con su padre y su hermana en una humilde vivienda en el cerro El Pino, de La Victoria.

El entrenador recuerda cuando se burlaron de él porque su casa no tenía un inodoro, sino un silo. Desde ese momento, decidió que tenía que salir adelante con mucho esfuerzo.

“Antes era un hueco (su baño), hasta que no faltó uno que me dijo: si tu vives en el cerro, encima no tienes water, es un silo. Yo lo tenía claro, siempre dije que voy a salir adelante, a trabajar y comprarme mi water”, dijo la ‘Mackyna’.

Trabajos durante su vida

El dinero no alcanzaba, así que Aguilar Songhurst estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes como cobrador de combi para apoyar a su padre y a su hermana.

Cuando era adolescente le gustaba hacer ejercicios y con su padre fabricó unas pesas de cemento para que las cargue. Su progenitor llegó a tener problemas de alcoholismo, por lo que decidió asumir la responsabilidad de su casa.

Es así que iba hasta el mercado de frutas para trabajar como estibador y ganar 30 soles diarios. Gracias a que tenía un cuerpo atlético se ofrecieron ser stripper, un trabajo que no rechazó.

Lamentablemente, un día, cuando regresaba de su casa, delincuentes lo asaltaron y le apuntaron en la cabeza con una pistola para que entregue todo el dinero que, honradamente, había ganado.

Duro golpe en su vida

La vida le seguía poniendo a prueba. Es así que hace dos años su padre tuvo un derrame cerebral dentro de hogar, por lo que decidió llevarlo hasta un centro médico.

“El momento más difícil fue cuando mi papá tuvo un derrame. Subí corriendo y mi papá gritaba, tuve que romper esa ventanita y entrar. Gritó auxilio (llora), lo tuve que agarra con la sábana y cargarlo. En ese momento me dieron fuerzas y que su vida dependía de mí”, narró.

El entrenador sabía que su padre no se iba a recuperar en su vivienda y lo llevó a una casa de reposo, donde lo visitaba tres veces por semana antes de la pandemia por el coronavirus.

Ahora, a pesar que su madre no estuvo en su infancia, no guarda rencor y tiene una buena relación con ella, quien no está en Perú. Así es como nació un nuevo personaje ’Chollywood’.

