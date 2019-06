Madonna reveló que fue acosada sexualmente por el productor Harvey Weinstein

Síguenos en Facebook

La reconocida cantante estadounidense, Madonna, de 60 años, se animó a revelar que cuando laboró con el poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue víctima de insinuaciones sexuales.

Durante una entrevista con el 'The New York Times', la Diva del Pop confesó que haber tenido una mala experiencia cuando grabó el documental 'Truth or Dare' con el estudio Miramax de propiedad de los hermanos Weinstein.

"Harvey cruzó líneas y límites y fue increíblemente insinuante y directo conmigo cuando estábamos trabajando juntos, él estaba cansado en ese momento, y to, desde luego, no estaba interesada", manifestó.

Luego, la artista señaló que cuando surgió el escándalo sobre las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein en el 2017, lo primero que dijo fue "por fin". Sin embargo, negó haberlo celebrado con vehemencia. "No lo vitoreé con vehemencia porque nunca voy a vitorear el hundimiento de alguien".

Son más de 80 las mujeres que han denunciado haber sido víctima de acoso del productor de 67 años como Salma Hayek, Lupita Nyong'o y Angelina Jolie.