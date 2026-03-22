Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, se refirió tras la difusión de imágenes de su expareja junto a Mario Irivarren en compañía de unas mujeres en Argentina.

La expareja del chico reality evitó pronunciarse sobre el ampay difundido en el programa de Magaly Medina y, en cambio, expresó su molestia por el enfoque que le dio al tema el podcast ‘La Manada’.

“ Yo sé que todo el mundo me está escribiendo ‘comenta el ampay’, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer ”, expresó Zambrano.

No obstante, sí cuestionó la manera en que el podcast en el que participan Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’ abordó la situación. La joven expresó su indignación por la falta de sensibilidad frente al dolor de Onelia Molina y no dudó en calificarlos de “gente malvada y desatinada”.