Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, se enlazó este miércoles 25 de mayo con el programa “América Hoy” para defender a su hija, quien se encuentra en medio de la polémica por los dimes y diretes con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba’.

Sin embargo, en medio de la entrevista, la madre de la modelo tuvo más de un enfrentamiento con la conductora Janet Barboza. La señora le increpó a la ‘rulitos’ por las críticas constantes a su hija y no a Rodrigo Cuba.

A continuación, repasamos las frases más resaltantes con la que Celia encaró a la compañera de Ethel Pozo.

Mamá de Melissa Paredes: “Estoy cansada que ataques a mi hija”

El primer dardo que recibió Janet Barboza de parte de Rodríguez fue después de que le pidiera que diera su opinión respecto a la polémica foto donde aparece su nieta en el regazo del bailarín Anthony Aranda.

“Yo me imagino que a una de las personas que menos quiere escuchar es a mí; sin embargo, estoy trabajando, tengo algunas inquietudes que me gustaría que usted, si desea, me conteste. No hubiera sido mejor poner a la niña en el asiento de atrás o quedarse Melissa con la niña y mandar a Anthony Aranda a comprar”, comentó la conductora del matutino.

Previo a responder, Celia Rodríguez sorprendió a Janet diciéndole que está “cansada de sus constantes ataques” a su hija. “Así como tú siempre sacas tus conclusiones y discúlpame, pero siempre soy directa, y estoy cansada que siempre ataques a mi hija y a otras personas no. Le puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no, que tú digas que se le trata bien, a mí no me engañas”, comentó notoriamente ofuscada e incómoda.

Luego, la mamá de la actriz de “Ojitos Hechiceros” intentó justificar la polémica imagen protagonizada por Anthony junto a su nieta: “Mi hija estaba en ese carro con ella, bajó a comprar la medicina porque la bebé no quería que Anthony se mueva. Acuérdate que Anthony solo tiene brevete de moto, bajo qué contexto lo ven ustedes, yo soy madre de 4 hijas mujeres, tengo nietas, nosotras siempre cuidamos”.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 3

Janet Barboza estás parcializada

Celia Rodríguez se volvió a ofuscar cuando Janet Barboza le recordó que fue Melissa Paredes quien inició a exponer a su hija junto a Anthony Aranda en redes sociales. “También decirle que quien empezó a exhibir a la pequeña fue precisamente su hija, haciendo TikToks con la pequeña y Anthony”, dijo la figura de América Televisión.

“Ah sí, dime tú Janet, ¿Rodrigo no hacía eso?, con su hija y su pareja. Por qué siempre dices todo Melissa. ¿Por qué quieres meter ese chip a la gente? ¿Por qué haces eso? No pongas ese chip a la gente. Te lo digo en tu cara, no hagas eso”, respondió fastidiada la madre de la figura de televisión.

“Señora, las relaciones cómo empezaron fueron diferentes. Todo el Perú sabe que la relación de Anthony y Melissa no empezaron de la mejor forma. ¿No fue así?”, respondió bastante tranquila Barboza.

Sin embargo, Rodríguez no estuvo de acuerdo con lo dicho por la conductora de televisión y le pidió que deje de estar parcializada. “Deja eso de lado, que ellos resuelvan. Si le quieres creer o no, pero no pongas ese chip a la gente. ¿Por qué hace eso? Pregúntale a los dos Janet por qué expusieron a la niña a sus parejas tan pronto. Dices, Melissa, Melissa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te parcializas?”, puntualizó bastante molesta. “Quieren desprestigiar a Melissa como madre. Tú no has visto a Rodrigo con Ale, donde están con la niña”, acotó.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 6

Janet Barboza se defiende: “¿Tiene algo contra mí?”

Al escuchar las fuertes críticas de Celia Rodríguez, la conductora de “América Hoy” le preguntó si tenía algo contra ella. “Doña Celia, me va a disculpar, ¿usted tiene algo personal en contra de mí?, ¿alguna de las cosas que he dicho siente que no son apropiadas?”, consultó la presentadora.

La exsuegra de Rodrigo Cuba fue frontal y reconoció que sí tenía algo contra ella debido a que “cambia la versión” de Melissa. “Sí, tengo algo contra ti, porque eres igualita a la otra persona que tanto críticas, das a entender a la gente otra cosa que no es, eso está muy mal, eso no debería tener la televisión, cambias las versiones para decir otras cosas”, arremetió.

Barboza le aseguró a Celia Rodríguez que solo Melissa Paredes es responsable de la reputación que tiene ahora. “No será que Melissa no es clara cuando habla y por eso la opinión pública tiene el concepto de ella en este momento, no será que se lo ha ganado Melissa, no es mi culpa”, puntualizó.

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 8

¿Janet Barboza tiene una fijación con Melissa Paredes?

Celia no paró, incluso aseguró que Janet Barboza tendría una fijación con Melissa Paredes e intenta “desprestigiarla”. “Todo te fijas en Melissa, tienes una fijación con Melissa como lo tienen otras personas de otros programas, que la quieren hacer ver como mala, como culpable, desprestigiarla, eso están haciendo”, aseguró.

Ante ello, Janet Barboza le pidió “que no me compare, yo a su hija no le he faltado el respeto, no le he puesto ninguna etiqueta, nunca le he faltado el respeto. Doña Celia hay situaciones que su hija a mí me dijo que luego no coincide con las versiones que dio al aire, entonces estoy contando mi verdad de lo que ella y yo conversamos. A su hija nunca le he dicho ningún calificativo que la dañen como mujer”

VIDEO RECOMENDADO

Madre de Melissa Paredes rompe su silencio en medio de polémica entre su hija y Rodrigo ‘Gato’ Cuba

Nota: Mamá de Melissa Paredes