Madre de Edith González preocupa por su estado: "Me voy a ir contigo, hijita" (VIDEO)

La madre de la actriz Edith González, Ofelia Fuentes, se encuentra atravesando una difícil etapa tras el fallecimiento de su hija. Lorena Velázquez, amiga cercana de Ofelia, contó cómo la progenitora de la popular 'Doña Bárbara' se despidió de su hija frente a su féretro.

"Dijo: 'quiero verla por última vez, me voy a ir contigo, hijita' y se lo dijo en francés. Cuando llegó conmigo le dije, 'no, Ofe, no ni digas'", reveló la destacada actriz mexicana.

En una entrevista con el programa 'Venga la alegría', de TV Azteca, Lorena Velázquez se mostró preocupada por el estado en el que se encuentra Ofelia Fuentes debido a su avanzada edad.

“Tengo que estar muy cerca de ella porque está muy frágil, muy triste, tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle: 'no te me apagues, tienes que estar con Constanza, con tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir'", manifestó Lorena Velázquez.