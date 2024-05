‘Tomate’ Barraza fue parte de un grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Sucre con La Marina, en Pueblo Libre, durante la madrugada del jueves 2 de mayo.

Según un informe de Latina Noticias, la persona al volante del vehículo en el que se encontraba el cantante, realizó una mala maniobra que está prohibida, ocasionando que la camioneta choque con otra que cruzaba la luz verde.

Personas cercanas al cantante, afirmaron que quien estaba al volante era Isaac Moisés Velásquez, ciudadano venezolano, quien intentó girar desde la avenida La Marina hacia la avenida Sucre, una maniobra que no está permitida.

Isaac Moisés Velásquez se dirigió a la comisaría para someterse a una prueba de alcoholemia, mientras que el cantante abandonó el lugar, ni participó en las diligencias, y no está claro si él estaba realmente al volante del vehículo.

Los gastos de reparación del vehículo dañado podrían superar los 5 mil soles. Al parecer, Carlos ‘Tomate’ Barraza habría ofrecido a las víctimas de este accidente llevar la camioneta a un mecánico, pues con 500 soles se arreglaría.

‘Tomate’ Barraza tras críticas de Vanessa López al revelar que cuidó 15 minutos a su hija: “No soy un mal padre”

A través de una serie de ‘stories’ de Instagram, Vanessa López salió al frente para aclarar el motivo por el cual fue al concierto de Karol G mientras su hija estaba internada. La influencer contó que sus padres se quedaron al cuidado de la pequeña. Además, aprovechó para criticar a ‘Tomate’ Barraza, pues según su expareja, el cantante solo la cuidó 15 minutos.

Tras ello, el locutor radial decidió aclarar dichas acusaciones de la madre de su última hija en sus redes sociales.

“Mucha gente dice: qué paja es ser artista, qué paja es tener una orquesta, qué pasa es ser conocido o mediático. Pero cuando saltan los chicharrones de pollo en cuanto a temas personales, no es chévere. Mucha gente te juzga sin saber, te insulta, sobre todo con el tema de la paternidad. He recibido muchos comentarios desagradables, insultantes, muy malos, diciendo que soy una padre ausente, miserable, etcétera”, expresó Barraza.

“Las únicas personas que pueden decir si soy un mal padre son mis hijas, ellas son las únicas. Para los demás, que tengan un lindo día, no soy un mal padre, creo yo. Chau”, sentenció.

Como se recuerda, Vanessa López le contó a sus seguidores mediante Instagram, que ‘Tomate’ Barraza no asumió el pague de la clínica, luego de que su hija estuviera enferma por varios días.

“No quiso pagar el total de la clínica, porque él dice que es 50/50. No es un caballero, no es un buen padre, si dice que es un buen padre, ¿por qué no se quedó cuidando a su hija y se amaneció igual que yo?”, reveló López.

