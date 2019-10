Madre de Michelle Soifer: "No quiero ver a mi hija dependiente de un cualquiera" (VIDEO)

La madre de Michelle Soifer, Katherine Cárdenas, habló para el programa de Magaly Medina sobre el escándalo en el que se ha visto involucrada su hija tras las fuertes confesiones de Kevin Blow.

La mamá de la popular 'Michi' se mostró preocupada por la salud mental de su hija, luego de que ella misma revelara que sufrió agresión física y psicológica de parte del dominicano.

"Y sí, yo vi un terapeuta para mi hija y todo eso. Ya empieza y estoy feliz porque ella lo ha aceptado y estamos tratando de levantar como tiene que ser a Michelle porque no se merece nada de todo esto que está pasando", se escucha decir a la señora Cárdenas.

"Quiero que ella se ame, ella sea número uno en su vida y no poner a nadie delante de ella. No quiero ver a mi hija dependiente de un cualquiera, no. Esa es la parte de Michelle que ahorita es mi prioridad", agregó en un enlace telefónico.

Asimismo, la madre de Michelle Soifer se refirió al nuevo saliente de su hija y señaló que no ve su relación como algo estable.

"Yo no puedo opinar de eso, porque yo no veo que sea una relación. Veo que hay un gusto, un coqueteo ahí, pero yo no puedo decir que es una relación estable ¿no? Tampoco quisiera por ahora porque yo pienso que ella necesita todavía encontrarse con ella misma", comentó la madre de la exchica reality.