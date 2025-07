Desde Chile, Angie Jibaja publicó un video en respuesta a las declaraciones de Romina Gachoy, quien aseguró que la popular ‘Chinita’ le envió un audio que perturbó a su hijo mayor. “Romina, sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que no he querido hablar con ustedes, si es todo lo contrario?“, manifestó en el clip.

Dicho video fue grabado por la propia Angie Jibaja y enviado al programa “Todo se filtra“.

“ Romina sabes lo bien que te he tratado ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes sí es todo lo contrario? He ido a la casa de ustedes y me han botado “, manifestó.

Angie Jibaja añadió que lleva cuatro años sin poder ver a sus hijos. No obstante, expresó su alegría porque Romina Gachoy la contactó recientemente para que pudiera saludar a su hijo por su cumpleaños.

Gachoy expresó su indignación por un audio que Angie Jibaja envió a sus hijos, en el que, según afirmó, decía cosas sin sentido. Detalló que su hijo mayor quedó profundamente afectado y les pidió que no continúen intentando conciliar, ya que no desea mantener contacto con su madre biológica.

" Me apena porque siempre intento poder unir, pero es una decepción total. No habré tenido en mi vientre a los chicos, pero son mis hijos y siempre estaré para protegerlos, cuidarlos y velar por la paz y tranquilidad que ellos merecen tener, si va a truncar eso, se las va a ver conmigo ", sostuvo.