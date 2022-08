Tras las declaraciones de María Fernanda Véliz en el programa “Magaly TV, la firme”, Tommy Portugal emitió un comunicado en el que se dirigía a su hija para decirle que no es necesario dar que hablar para ser relevante. Ahora, la joven cantante decidió responder fuerte y claro en redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, Mafer Portugal aclaró que ella no está buscando fama ni impulsar su carrera con alguna polémica. Según explicó, su unica intención era contar lo que sentía en su corazón.

“¿Me desesperé? Sí, pero en tratar de que nuestra relación crezca. No quiero fama como crees ni mucho menos una carrera musical fácil (porque me la vengo luchando sola) lo que conté y lloré desde lo más profundo de mi corazón, es que nunca me viste como hija”, aclaró.

“Nunca te he exigido ‘fama’, solo te exigí cariño, el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un ‘gracias’. Y no, no lo hice público para dar que hablar, solo sentí que me estaba ahogando con algo que realmente me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes”, agregó la joven cantante.

Mafer Portugal respondió a Tommy Portugal con otro comunicado en redes sociales. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, la noche anterior a estas declaraciones, María Fernanda Véliz ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contó que el cantante de cumbia no la había apoyado en su carrera. Además, no le había expresado el cariño que ella quería, pese a que se lo pidió muchas veces.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... Él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, señaló.

TOMMY PORTUGAL SE DEFIENDE

En una carta publicada en sus redes sociales, Tommy Portugal explicó que intentó resarcir el tiempo perdido como padre e hija en diversas ocasiones; sin embargo, la comunicación fue difícil porque ambos eran “tímidos”. Además, defendió que si ha apoyado a su hija en su carrera musical, pero prefirió no contar detalles.

“Orgulloso de su talento, siempre la he aconsejado e intentado guiar en lo que es mejor para ella y las cosas que quiere lograr. Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artísticamente, con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio. No mencionaré cada cosa que he hecho para apoyar su carrera musical porque me basta con que ella lo sepa, pero no puedo negar que me apena saber que considere que no tiene mi apoyo”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna responde ¿Talento o buena moza?

Brunella Horna responde ¿Talento o buena moza?