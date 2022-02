Magaly Medina se pronunció tras las declaraciones de Janet Barboza, quien aseguró que la periodista se acercó a Jessica Newton para pertenecer a su entorno social e incluso, le advirtió a María Pía Copello que tenga cuidado con la ‘Urraca’.

“A esa mujer no le pienso responder, pobrecita, a la ‘mono con metralleta’ no le voy a contestar, ella solo hace el mandado de sus jefes. Felizmente que María Pía es mi amiga, igual que Maritere Braschi ”, indicó inicialmente en declaraciones al diario Trome.

“Reconozco que soy una amiga que te quiere, considera, pero que no te llama seguido, soy medio rara en ese aspecto. Tengo un montón de amigos que no pertenecen al mundo de la farándula y que estuvieron conmigo al estar en prisión y son para mí gente a la que valoro mucho”, agregó.

“En esos momentos donde se ven a los amigos. Estoy segura de que ella y otros me envidiarían más de lo que ya me envidian al saber cuántos amigos tengo, mejor que no lo sepan”, afirmó y aseguró que ya dio vuelta a la página sobre lo ocurrido con la presidenta de la Organización Miss Perú “salvo que me piquen”.

Sobre si su esposo, el notario Alfredo Zambrano y Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Jessica Newton, ya no se frecuentan, Medina respondió: “No lo sé, espero que ellos logren salvar su amistad porque son muy buenos amigos”.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza arremete contra Brunella Horna por ausentarse de “América Hoy”

Janet Barboza comenta la ausencia de Brunella Horna en el programa https://www.americatv.com.pe/noticias