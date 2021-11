Magaly Medina sorprendió al hablar en su programa de aquellas jóvenes de la farándula que tienen años de relación sentimental pero que aún no se han casado. La conductora de Magaly TV: La Firma mencionó a Alondra García Miró, quien tiene varios años de relación con Paolo Guerrero.

“Hay varias que tienen más de cuatro años esperando el anillo, otras que lo piden en reiteradas oportunidades y nada de nada. Alondra García Miró, ¿Cuántos años lleva esperando el anillo? O por lo menos la fecha de la boda, pero Paolo Guerrero siempre se defiende diciendo “todo es un proceso””, comentó Magaly Medina.

“¿Y Alondra? Alondra y los procesos, eso que contesta él (Paolo) cuando le preguntaron esa vez, hace como un año en esa conversación que tuvieron: a ver, son procesos. ¿Qué proceso? ¿Cuáles? Que me diga alguien, ahí está pues, cuando un hombre no quiere casarse, no se casa, nadie lo obliga”, agregó la periodista.

La popular ‘Urraca’ también mencionó a Brunella Horna entre las famosas que aún no tiene el anillo de compromiso.

“Brunella es una chica joven, pero también, dice ‘ya me cansé de esperar’”, comentó Magaly Medina.

“Sí que tienen paciencia para esperar algunas ¿no? Pero cuando un hombre dice ‘no, yo soy de los que no me caso, no, no me quiero casar, no, no, no, yo no me voy a casar’, mentira, lo que te está diciendo en realidad es: no me voy a casar contigo, porque a luego terminan, aparece otra persona y a los seis meses se van y se casan, así es, no es que sea bruja, pero es que así es, los hombre siempre tienen eso, es que no tienen el feeling contigo, no va a pasar, así que ¿para qué los esperan? ¿para qué se sientan ahí a esperarlos?”, continuó Magaly Medina.

