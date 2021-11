Magaly Medina recurrió a los primeros minutos de su programa para referirse a las recientes declaraciones de Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, en “Amor y Fuego”, donde el exviceministro señaló que le había advertido a su hijo sobre casarse con Melissa Paredes.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” indicó que el padre del futbolista no debió emitir algún comentario público al respecto, porque su hijo es adulto y es libre de decidir con quien casarse.

“El padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba nunca estuvo de acuerdo y lo dijo él en los periódicos. Nosotros no hemos tenido la suerte de entrevistarlo, pero eso es una cosa que ahora decirlo ‘hijito te lo dije’ tampoco es así, porque finalmente señor Cuba, los hijos tienen que decidir sobre su propia vida”, comentó Medina.

“Podemos alertarlos, pero los hijos son adultos y tienen que decidir con quien se casan y con quien no se casan, de quién se divorcian porque es su vida y nosotros tenemos que dejarlos vivir su vida. Así tiene que se ser”, añadió.

Padre de Rodrigo Cuba revela qué le dijo a su hijo antes de casarse con Melissa Paredes

Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, se presentó en el programa “Amor y Fuego” luego que su hijo y la conductoraMelissa Paredes llegaron a una conciliación.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el exviceministro confesó haber advertido a su hijo de la presión mediática a la que se expondría si se casaba con Paredes, una figura del espectáculo nacional.

“En realidad, como padre, siempre he querido para mi hijo lo mejor, y cuando me refiero a lo mejor es no llegar a este tipo de situaciones como se llegó ahora. Esto, yo como padre, se lo dije a mi hijo, se lo dije a mi hijo”, dijo Jorge Cuba.

Según Cuba, él cree que casi todos los romances de la farándula finalizan en malos términos: “No, no lo presagiaba, Gigi (Mitre). Todos los casos que se dan de parejas de la farándula terminan en esto, casi todos, por no decir todos”.

“Es por ambos lados (en el fútbol y en la farándula), pero en el caso de mi hijo, tiene una conducta intachable”, aclaró.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Papá de Melissa Paredes retira los objetos personales del departamento de Rodrigo ‘Gato’ Cuba

Papá de Melissa Paredes va al departamento del ‘Gato’ Cuba y se lleva todo, hasta bikinis de su hija. Video: Magaly TV La Fime