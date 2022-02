La conductora de espectáculos Magaly Medina no se quedó callada frente a la respuesta de Brunella Horna ante las críticas en su contra por sumarse como conductora del matutino “América Hoy”.

Mediante su programa, Medina mostró una reciente entrevista de Brunella Horna en la que destaca que es la conductora más joven que hay en la televisión peruana. Ante esto, la popular ‘Urraca’, hizo una dura crítica.

“Oye, ¿y Brunella? Está molesta, le ha molestado nuestra crítica dice. (Soy la conductora más joven de la TV peruana, dice Brunella) y más boba también, porque el que seas joven no quiere decir que seas boba, pero ser boba y joven no sé ya para que te contratan”, señaló.

“Yo creo que ellas deben ir ya con su pan bajo el brazo, compran espacio, le regalan un espacio, le dan la oportunidad por ser novias de quienes son”, agregó la conductora de ATV.

Asimismo, Medina se refirió al ingreso de Brunella Horna a la conducción de “América Hoy”, según dijo, algunas personalidades forman parte de los programas porque tienen “sponsor”.

“Ya hubiera querido yo, en la época en la que inicié en la televisión, no tenía ni esposo ni plata para comprar. No tenía sponsor, ahora si tienes sponsor tienes programa. Yo recuerdo que hace años me burlaba de una conductora de TV en América que tenía sponsor (se ríe)”, aseguró.

