En la última edición de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre los comentarios que tuvo Carlos Cacho al referirse que el ampay de Shirley Arica y Jean Deza era armando.

“A Shirley Arica le han dicho que ella sembró a Jean Deza y que por eso los urracos tenemos muy buenas tomas dentro del ampay. Hay gente bien mezquina, no es fácil, no es nada fácil hacerlo, acá hay un equipo grande, tenemos un equipo de investigadores y periodistas, a veces no consiguen absolutamente nada, pero a veces nuestra persistencia da frutos sobre todo en casos de jugadores indisciplinados como Jean Deza”, comentó Magaly.

Magaly indicó que los comentarios de Carlos Cacho le parecen un reflejo de su ignorancia: “Ignorancia de las personas que hablan sin saber cómo se realiza este programa. Ni tonta que fuera (Shirley Arica), se les ocurre que va a denunciar a alguien con el que está saliendo (...) no es lógico pues, no es creíble, como dice Rodrigo, un poquito de por favor, diez céntimos de por favor”.

AMPAY DE NUEVO

Como se recuerdas, Jean Deza, el delantero de Alianza Lima, protagonizó un nuevo ‘ampay’ en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, quien lo captó otra vez junto a la modelo Shirley Arica en una reunión nocturna y en el que habrían formalizado su relación sentimental.

Según el informe, las imágenes corresponden a la madrugada del último domingo, día en que su equipo se enfrentaba a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

En las imágenes se observa a Deza fumando y tomando durante la fiesta que se realizó en una casa en la playa Señoritas. Cabe señalar que el delantero de 27 años se encuentra separado actualmente del primer equipo debido a temas de indisciplina.