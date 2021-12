Hace unos días se dio a conocer que Magaly Medina afrontará una nueva investigación por presuntamente violar la intimidad de Jefferson Farfán en dos oportunidades, al difundir videos de reuniones que realizó el futbolista el 31 de julio y 19 de diciembre de 2019.

A través de su programa, Magaly Medina le contestó a los abogados de Jefferson Farfán, por las demandas que le entablan. La conductora de TV comparó su caso con el de Melissa Klug, pues el futbolista también a arremetido legalmente contra su expareja.

“Tenemos un caso que no estábamos ni enterados y justamente trata de Jefferson Farfán que se está paseando en Miami, pero como él tiene unos abogados que me ponen demandas por todo, creo que me ponen tantas demandas a mí como a Melissa Klug. Él que es un personaje público y debe de tener correa, pero sus abogados lo quieren intocable”, contó Magaly Medina al inicio de su programa.

Luego continuó con: “mi abogado no ha recibido nada en su casilla postal absolutamente nada y yo no he recibido ninguna comunicación del Poder Judicial en mi domicilio ni en mi lugar de trabajo que es ATV ampliamente conocido ningún tipo de notificación al respecto”.

Defensa de Jefferson Farfán logró que investiguen a Magaly Medina por ‘ampays’ al deportista

Según informó el diario El Popular, la periodista es acusada de exhibir las imágenes de las fiestas que realizó el deportista en su departamento ubicado en el piso 17 de un edificio de Miraflores sin su autorización y asegurar que una de las celebraciones fue en honor a Yahaira Plascencia.

Inicialmente, este proceso fue archivado, debido a que el 40 Juzgado Penal de Lima declaró improcedente abrir investigación sumaria contra la presentadora de televisión y su productor general Patrick Llamo Aquezolo, por el delito de violación a la intimidad.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensa de Jefferson Farfán, que alegó que se publicaron dichas imágenes, en las que se aprecia al jugador de Alianza Lima realizando una reunión amical y familiar dentro de su hogar, sin su consentimiento.

Es por ello que la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres acogió su pedido, anuló la resolución del juez de primera instancia y dispuso que otro juez inicie proceso penal, indicando que amerita una investigación sumaria con el fin de determinarse la culpabilidad o no de los denunciados.

