Magaly Solier se presentó en el programa de Magaly Medina dar su versión sobre la denuncia que le interpuso su expareja Erik Mendoza, por presuntamente golpear y maltratar psicológicamente a sus propios niños.

Durante la entrevista, la actriz estuvo notablemente desorientada mientras que Magaly Medina intentaba mantener el hilo de la conversación, ya que Solier se quedaba mirando al vacío.

La protagonista de “Made in USA” afirmó que mañana tiene una cita con el Centro de Emergencia Mujer. Es ahí donde Medina le pidió buscar ayuda psicológica por el bien de sus hijos.

“Magaly, ¿has pensado en tomar terapia, pedir ayuda, ir a psicólogo?”, comentó Medina. “Mañana tengo cita, Magalycita”, acotó.

Magaly Solier no pudo defenderse en la entrevista a Magaly Medina. (Foto: Captura ATV)

“Yo no te veo bien, no te veo coherente, no soy psicóloga pero creo que en el CEM deberías solicitar ser revisada por un psiquiatra. Te deseo lo mejor”, sentenció Medina.

Magaly Solier pierde custodia de sus hijos por presuntos problemas de alcoholismo

Magaly TV: La Firme reveló en un informe que muestra a Magaly Solier en un centro de salud mental de Huanta, Ayacucho, al acudir a terapias de familia que lleva por mandato de un juez.

Según Erik Mendoza, Magaly Solier estaba en estado de ebriedad cuando fue a este lugar. En la denuncia consta de que trabajadores del lugar señalaron que la actriz jaloneaba a sus hijos.

Asimismo el aún esposo de Solier dijo que la madre de sus pequeños tiene serios problemas con el alcohol. “Es un tema que se va a investigar, pero sí han referido en la manifestación policial que han hecho”, respondió la pareja de Magaly Solier cuando le preguntaron si sus hijos habían manifestado ser agredidos cuando su mamá estaba ebria.