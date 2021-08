En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina habló de los supuestos coqueteos que han surgido entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi. Como se recuerda, días atrás la chica reality confesó que se sentía atraída por su compañero desde hace mucho tiempo, además ‘Pato’ reveló que termino su relación la actriz Flavia Laos.

“Pato Parodi está pasando la página... Él anda en unos coqueteos bravos con la ‘Rous’, ¿no? El día que ellos grabaron todos esos Tik Toks y ella quedó deslumbrada con el jatón que tiene él en Casuarinas, graban un video donde Pato está sentado y ella tiene una pierna sobre la pierna de él”, comenzó diciendo.

Magaly indicó que entre los integrantes de “Esto es Guerra” existe una ‘atracción física’. “Ahí hay una dosis de intimidad, una dosis de confianza que, de verdad, eso implica otras cositas más... Cuando uno comienza ese contacto físico es cuando existe algo de atracción física que te jala hacia la otra persona”, añadió.

Para la periodista, los recientes videos que Rosángela y Patricio protagonizaron para Tik Tok han evidencia la confianza y cercanía que hay entre ambos.

“Ese detalle que mi reportero notó. ¿Por qué tiene que poner? Grabar un Tiktok cuando puede estar cada uno en una silla. A él no parece incomodarle para nada. Ella está súper feliz y happy. Eso denota que no solo hay confianza, yo no soy una especialista en lenguaje (no) verbal, lenguaje físico. Cualquiera con dos dedos deferente puede ver que ahí hay una atracción física latente”, expresó.

Asimismo, Magaly señaló que Rosángela Espinoza se puso un ‘lazo y se envolvió en papel de regalo’. “Esa Rosángela donde pone el ojo la bala.... y bien lo dijo ‘a mí ‘El Pato’ me gusta hace tiempo’. Se envolvió en papel de regalo, se puso un lazo enorme”, expresó la periodista de ATV en medio de risas.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza fue miembro de mesa

Rosángela Espinoza fue miembro de mesa. (Video: Instagram oficial) null