Magaly Medina decidió responder a Tilsa Lozano, luego de que la exmodelo comentara en ‘América Hoy’ que la conductora de TV se autoregala cosas y luego dice que su marido se las compró.

La popular ‘Urraca’ aseguró que su esposo Alfredo Zambrado, a diferencia de Jackson Mora, sí escribe las dedicatorias cuando él envía flores.

“Yo no me siento aludida, mi marido felizmente no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram, lo único que escribe son sus dedicatorias de flores y felizmente las escribe él ”, manifestó Medina.

Además, la periodista de espectáculos manifestó que Tilsa no se autoregala como ella, pues solo recibe canjes. “Yo me he autoregalado cosas toda la vida, desde que empecé a trabajar, me regalo cosas. ¿Está mal regalarse cosas? No está mal regalarse cosas. Está mal esperar que la persona que tiene al lado te regale todo”.

“Yo me autoregalo, sigan autoregalándose porque el que viene a su lado tiene que regalarles el doble de lo que ustedes se pueden comprar. Eso es algo que ella no puede decir porque solo se regala puro canjes ”, finalizó.

