En la última edición de su programa de ATV, Magaly Medina dio sus “humildes opiniones” sobre la entrevista que le realizó Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán. Además, la conductora de TV comparó a la también modelo con Gisela Valcárcel en sus inicios en América TV.

“Estaba mirando toda la entrevista (...) Jazmín Pinedo parece la imitación de esta época de lo que antaño hacía Gisela Valcárcel en su programa. Cada vez que tenía un hombre al frente, la mujer se derretía, parece que nunca hubiera visto un hombre en su vida” , expresó Magaly.

Luego continuó con: “ya no era entrevista, terminaba en besito, que me siento, al final no era entrevista, no le sacaba nada (...) se le salía lo bataclana (...) cuando ve un hombre se loqueaba, así es Jazmín Pinedo, tanto tiempo que estuvo con ese bobalicón”.

Jefferson Farfán le hizo pesada broma a Jazmín Pinedo luego que conductora le pidió que la cargara

Jazmín Pinedo recorrió la casa de Jefferson Farfán como parte de una entrevista del programa “+Espectáculos”. Como parte de la conversación televisada, la conductora conoció el gimnasio del deportista y ella le preguntó cuánto peso carga como parte de su entrenamiento.

Ante la consulta, el futbolista señaló que carga 80 kilos y Jazmín se animó en decirle a Farfán que la cargue para que le compruebe a los televidentes su fuerza.

“Yo peso 60 kilos. Cárgame si es verdad (que carga 80 kilos), pero no me tires”, expresó una “inocente” Jazmín Pinedo.

El comentario de la conductora causó mucha gracia al futbolista, quien no dudó en tomar la expresión de Pinedo en doble sentido: “¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué es eso amiga!”.

Jazmín entendió la broma de su entrevistado y no dudó el tirarle un manotazo: “Sin tirarme al piso pues... Bueno sí tienes fuerza”.

Finalmente, ambos terminaron sonrojados y continuaron con el recorrido de la lujosa casa de Jefferson Farfán, quien actualmente está soltero.