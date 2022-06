En la última edición de Amor y Fuego se presentó Melissa Paredes para hablar sobre sus temas legales con su expareja Gato Cuba. La entrevista subió de tono, ya que la modelo y los conductores de TV alzaron la voz en busca de la verdad en este caso.

Durante la entrevista, Melissa Paredes reveló que, cuando el Gato Cuba salía a unas parrilladas con sus amigos, llegaba ebrio y vomitando a la casa que compartía con ella y su hija en ese entonces.

“Él iba a sus parrillas y que no lo hayan ampayado (...) yo no puedo decir eso porque el señor me demandaría (...) una vez, a mi casa, llegó ebrio y vomitando en el baño, estaba en lo suyo y no tenía que reclamarle nada”, contó Melissa Paredes en el tiempo que ellos ya estaban separados pero vivían juntos.

Luego continuó con: “él es el santo (...) ni me le acercaba, no teníamos nada nosotros en contacto, mi cama era gigante y yo dormía en un lado y él en el otro y mi hija al medio”.

Gigi llama “farsante” a Melissa Paredes luego que modelo dijo que el beso del ampay con el bailarín fue el primero

Melissa Paredes se presentó en el programa “Amor y Fuego” en la tarde de este 16 de junio, donde la exconductora tuvo que responder a las intimidantes preguntas de los presentadores Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’.

Como parte de la entrevista, la conductora Gigi Mitre le preguntó a Melissa si su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaba enterado de que ella mantenía un romance con el bailarín Anthony Aranda mientras ambos compartían la misma casa junto a su hija Mía.

Ante la consulta, Paredes aclaró que ella no mantenía una relación con Aranda mientras estaba casada y que su primer beso con el coreógrafo fue cuando las cámaras de “Magaly TV: La Firme” los captaron en la cochera de un gimnasio.

“Perdón pero aquí nadie se estaba ‘pachamanqueando’. Lo que tú viste en el ‘ampay’ fue un beso y fue el primer beso que nos habíamos dado... Tú no tienes idea de cuándo él y yo empezamos”, fue la tajante respuesta de Melissa a Gigi.

La respuesta dejó sorprendida a la presentadora de “Amor y Fuego” y no dudó en llamar “farsante” a su invitada. “Entonces esa es la primera vez que se besaron. Ay Melissa qué farsante eres. Por favor Melissa, eso no te lo crees ni tú... O sea, justo Magaly tuvo la suerte de captarte en el preciso instante en que te besaste por primera vez al ‘Gato Activador’ (Anthony Aranda)”.