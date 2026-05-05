Magaly Medina opinó sobre el presunto perdón de Lilia Moretti hacia Reimond Manco, luego de que el exfutbolista admitiera días atrás haberle sido infiel en reiteradas ocasiones, a raíz de conversaciones subidas de tono que su amiga Maydiel presentó en el programa de la ‘Urraca’.

El último fin de semana, el programa de espectáculos registró al mediocampista de Alianza Lima y Sport Boys junto a su esposa. Ambos se mostraron cercanos, entre risas y miradas cómplices mientras disfrutaban del mar, lo que reavivó las versiones de una posible reconciliación.

“ Aléjate de él (…) Lilia dice que todos juzgan vida ajena. Eso no. Lo que vemos es que hay cosas que no se perdonan desde el primer momento. Una cosa es perdonar y otra comenzar con la misma familiaridad porque eso también mantiene a tus hijos una imagen distorsionada ”, expresó Medina.

Además, Medina puso en tela de juicio el ejemplo que Lilia Moretti estaría dando a sus hijos al perdonar a Reimond Manco y actuar como si nada hubiera ocurrido.

“ ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? A tu hijo hombre le estás diciendo: ‘toda mujer debe perdonarte porque la familia es primero’ y a tu hija mujer le estás diciendo: ‘cuando te saquen la vuelta y te falten el respeto, cuando no respeten el compromiso que tienen contigo, todo normal ”, indicó la periodista.

Si bien Magaly aclaró que “nadie le dice que se peleen en la calle o que estén a los insultos”, cuestionó que Moretti no haya tomado distancia del exdeportista.

“Contacto cero y si él quiere salir con sus cuatro hijos, que salga con ellos y que los lleve a la luna si quiere. Pero una mujer (engañada) ¿por qué va a ir?”, sostuvo.

“Hay que darse su lugar y quererse. No hay que hacerse la fácil. Que al menos muestre pruebas de que algo ha cambiado porque de lo contrario veo que esa será siempre la manera en que ellos manejarán esa relación”, finalizó.