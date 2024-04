Magaly Medina considera que Giuseppe Benignini, conocido como el ‘Principito’, es un ‘ignorante y machista’, luego de que el modelo tildara de ‘vieja’ a Micheille Soifer por seguir soltera y no tener un hijo a sus casi 40 años.

“Tú estás dolida. (...) Qué curioso que ella ya con casi con 40 años siga soltera, no tenga pareja y no tenga hijos, me dijeron que congeló sus óvulos, entiendo la frustración de que yo lo hice y tu no lo pudiste hacer”, arremetió el modelo hacia su expareja.

Dichas declaraciones provocaron la indignación de la conductora de TV, quien se pronunció al respecto en la última edición de su programa.

“ Este es un hombre ignorante que habla a través de su machismo. Cómo le puede decir eso a una mujer, casi le está diciendo vieja porque tiene casi 40 años y le está diciendo inservible por no tener un hijo. Esa es una mentalidad que debemos dejar atrás, las mujeres no somos más o menos porque procreemos. No valemos por nuestra edad o por ser un vientre reproductor, las mujeres valemos por muchas otras cosas más, principalmente, por nuestra inteligencia y capacidad ”, manifestó Medina.

Además, la periodista criticó también a la cantante, pues considera que debe tener más cuidado a la hora de elegir a sus parejas.

“ Que bajo, ese pensamiento machista porque a ti los hombres no te aguantan. Ella (Michelle) es la que aguantó, ella que se quería tan poco que aguantó a un miserable como este, es un patán que nada bueno le aporto a la vida (…) Hay que quererse muy poco y tener la autoestima muy baja , seguramente la tenía (Michelle) muy baja la Soifer para aguantar a un ‘vago cargacarteras’ ”, añadió la periodista.