Magaly Medina cree que Janet Barboza se siente la ‘dueña’ de América Hoy: “Mucho color a una mona con metralleta”

Magaly Medina opinó en su programa sobre la posible renuncia de Armando Tafur, productor de ‘América Hoy’, en medio del conflicto protagonizado por Ethel Pozo y Natalie Vértiz.

La periodista aseguró que fuentes cercanas al canal le contaron que Gisela Valcárcel le habría llamado la atención a Tafur debido al bajo rating del magazine matutino.

“Cuando el rating no funciona, cuando los temas que se están tratando no están dentro de la línea que ‘América Televisión’ tiene para sus programas, porque ellos tienen una línea, se supone blanca y el programa, los programas como ‘América Hoy’ son programas destinados a un público familiar, a un público femenino y ellas lo que hacen, que es lo que hacen, todo el mundo lo ve, por más que ellas se disfracen, que acá hacemos, empoderamos, para nada, porque son unas improvisadas en el mundo de las comunicaciones, ellas no tienen ese manejo de la información ”, expresó Medina.

Según su punto de vista, la ‘Urraca’ señaló que la pelea entre Ethel y Natalie habría perjudicado su programa, pues la modelo es una de las figuras más importantes de América TV.

“ En tu programa hablan cosas falsas de otras personas. A pechuga ahora. Yo no creo que este lío se le salió de las manos porque fue desmesurado. Yo creo que había ahí muchos resentimientos personales o algunas cosas que le ha aflorado a raíz de una broma y de una, digamos, opinión irónica que hizo Natalie Vértiz. Ahora, yo creo que al canal no le debe gustar nada”, añadió.

Además, Magaly aprovechó para arremeter contra Janet Barboza y consideró que la ‘Rulitos’ “se siente la dueña del programa”.

“ La ‘Retoquitos’ se siente la dueña del programa cuando no lo es porque ella no se apellida Pozo, se apellida Barboza, porque la tiene como empleada a Ethel, todos los días le llama la atención, la calla. El ‘Papá Armando’ le ha dado un protagonismo que no debió darle porque mucho color a una mona con metralleta. Cuidado, eso es cuando le das demasiado poder a alguien que no sabe controlar ese poder y se vuelve soberbio ”, manifestó.