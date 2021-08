Magaly Medina criticó al conductor Cristian Rivero por felicitar a Guillermo Dávila, cantante venezolano y entrenador de “La Voz Perú” que recientemente reconoció que Vasco Madueño es su hijo.

Según señaló Medina, el presentador de “La Voz Perú” no debió felicitar a Guillermo, pese a que haya sido una orden de la producción del programa de Latina.

“Cristian Rivero es un conductor formalito y todo bien con él porque no está en escándalos, pero por qué alguien tenía que decir: ‘oye, anda y dale una felicitación’. Si a mí, me jefe o mi gerente viene a decirme que yo tengo que decirle algo a un hombre de la calaña y de la moral de Guillermo Dávila, y después de lo que hizo (no reconocer a su hijo) yo simplemente les digo que no va con mi espíritu y no es mi forma de pensar”, dijo Magaly en la reciente edición de su programa en ATV.

“Me parece de lo más desatinado lo que dijo Cristian Rivero”, añadió la conductora de “Magaly TV: La Firme” y claramente molesta.

Finalmente, Medina no aprobó que los otros entrenadores de “La Voz Perú” le dieran un abrazo a Guillermo Dávila por recién reconocer a su hijo peruano.

“Y más desatinado que Eva Ayllón, Daniela Darcourt y el otro Mike Bahía abrazándolo todos ahí. No pues, ese es un show barato. Déjenlo para el detrás de cámaras y para cuando se apagan las luces”, comentó.

