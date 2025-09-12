Durante la emisión de su programa del 11 de setiembre, Magaly Medina lanzó duras críticas al desempeño de Micheille Soifer como conductora de la sección de espectáculos de Latina. Además, calificó a Ricardo Rondón como “impresentable”.

“Tenían la idea de que Michelle Soifer se iba a convertir en la próxima Rebeca Escribens de la sección espectáculos, porque ahora todos los noticieros tienen esa sección”, expresó la conductora.

Luego añadió: “ella todavía no está preparada. ¿Sacarla y que la pongan de conductora?, ¿a qué cerebro que se cree grandioso se le habría ocurrido esa idea?“

Magaly Medina también arremetió contra Ricardo Rondón, quien reemplazó a Soifer en la conducción. La popular “Urraca” lo calificó de “impresentable” y “tapa huecos”.