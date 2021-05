Magaly Medina, fiel a su estilo, criticó las últimas declaraciones de Pedro Moral, donde afirma que le pidió a Sheyla Rojas que le devuelva el anillo de compromiso que le dio cuando mantenían una relación sentimental.

“Por más mal que ella se haya comportado, los regalos nunca se piden. Los regalos no se devuelven, eso es de caballeros. Qué mal gusto, esto se llama falta de clase. Yo considero que más que caballerosidad, si tu le das un regalo a una persona y si le pides que te devuelva es falta de clase”, comentó Magaly.

Luego continuó con: “Pedro te me caes, no eres el galanaso exitoso que Sheyla y todo el mundo pensó. Nada justifica que un hombre, que tiene pantalones, clase, le pida el anillo a tu prometida casi tu esposa”.

SÚPER VERGONZOSO

La conductora de TV calificó este hecho como vergonzoso, ya que siempre le pareció que Pedro Moral era una persona educada y que le estaba cayendo bien.

“Me parece a mi súper vergonzoso cuando él es educadito, pero caray pedirle el anillo que le regalaste. Esos detalles te hacen un tipo vulgar (...) Pedro te me caíste, de verdad que ya me estabas cayendo bien”.