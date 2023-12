Magaly Medina critica a Samahara Lobatón por remodelar departamento de Bryan Torres: Mantiene a un zángano.

Magaly Medina emitió un informe en su programa y reveló que Samahara Lobatón remodeló el departamento de Bryan Torres con canjes. La periodista criticó fuertemente a la influencer y a su novio Bryan Torres, pues considera que es un “zángano”.

En redes sociales, Samahara decidió mostrar los acabados en la casa del salsero y esta situación sorprendió a la ‘Urraca’ pues cree que la hija de Melissa Klug está repitiendo patrones.

“El Bryan que mostraba en sus redes sociales un departamento pelado, en ladrillos, pero resulta que, desde que se juntó con la Samahara, gracias al rico canje ahora las paredes lucen hasta pintadas, ya tienen cemento, pintura, ahora ella le ha puesto una ducha moderna al baño del Bryan, le está armando la cocina ”, expresó inicialmente la pelirroja.

“Hasta le ha llegado un televisor de 75 pulgadas, todo gracias al rico canje que Samahara tiene, ahora, ¿ella por qué tiene que amoblarle, construirle un departamento que no es suyo, que le pertenece a Bryan (...) Samahara no sé si no se da cuenta que está cayendo en los mismos errores que cayó con Youna ”, añadió.

“ Está repitiendo, creo yo, el mismo patrón que manejó con Youna, ella es la del canje, ella lo mantiene. (...) Se ha metido con otro bueno para nada, que ahora no tiene ni orquesta, no es ni cantante, ella es la que para la olla, ella es la que con los canjes hace que todo funcione en su casa, no sería mejor que ella estuviera sola con su hija, (...) en vez de estar manteniendo a un zángano ”, sentenció Medina.