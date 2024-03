La relación entre Magaly Medina y las hijas de su esposo, Alfredo Zambrano, ha sido tema de conversación en la farándula peruana en los últimos días. Tras años de matrimonio, se han suscitado rumores y dudas sobre la verdadera conexión entre la conductora y las engreídas del notario.

Estos interrogantes se intensificaron con la revelación de presuntos desacuerdos pasados entre Magaly y las hermanas Zambrano, expuestos en el programa ‘Amor y Fuego’. Sin embargo, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ también le ha dedicado algunas palabras a la menor de las hijas del notario.

¿Qué le dijo Magaly Medina a la hija menor de Alfredo Zambrano?

Magaly Medina y Silvana Zambrano, la hija menor de Alfredo Zambrano. Durante una ocasión especial para la familia, Magaly dedicó un emotivo mensaje a Silvana, dejando entrever un vínculo afectivo genuino entre ambas. La publicación de la presentadora en sus redes sociales reveló un lado tierno y orgulloso hacia su hijastra.

El mensaje de Magaly hacia Silvana coincidió con un importante logro académico de la joven, su graduación en Psicología en la Universidad de Lima. A través de su cuenta de Instagram, la ‘Urraca’ expresó su admiración y alegría por el éxito de la profesional. “ Orgullosa de ti ”, escribió la ‘urraca’ en aquella ocasión.

Magaly Medina dedica emotivas palabras a la Silvana Zambrano.

¿Qué dijo Alfredo Zambrano sobre su separación de Magaly Medina?

El conocido notario reveló que estuvo separado de la ‘Urraca’ por casi un año, un período en el que intentó de diversas maneras olvidarla, sin éxito alguno. A pesar de conocer a otras personas en ese lapso, no logró establecer ninguna relación significativa que le hiciera superar su vínculo con Magaly Medina.

“ En el tiempo que Magaly y yo terminamos (estuvimos separados ocho meses), conocí muchas personas aquí y en mis viajes, pero no tuve nada importante o algo que se pueda llamar ‘relación’. En ese tiempo, pensé que Magaly y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarme de ella. No lo conseguí ”, reveló Alfredo Zambrano para la revista Cosas.





