Magaly Medina: "'El Valor de la Verdad' tratará de lavarle la cara a Nicola Porcella" (VIDEO)

Magaly Medina mostró su rechazo a la iniciativa que tuvo el programa 'El Valor de Verdad' para presentar por segunda vez como su invitado a Nicola Porcella, quien ha sido señalado como maltratador de su expareja Angie Arizaga tras la difusión unos videos.

"Ya no sé qué pensar. Es increíble cómo Nicola Porcella tiene defensores en los medios de comunicación. Es increíble como un canal como Latina nos pecha a todo el resto, que estamos con una campaña para acabar con tanto feminicidio, a acabar con una cultura de machismo... y después de lo que hemos visto 'El Valor de la Verdad' tratará de lavarle la cara este sábado a Nicola Porcella", dijo la popular 'Urraca'.

Magaly Medina aseguró también que la prueba del polígrafo no es confiable para demostrar una verdad. "Como si el polígrafo fuera el instrumento que realmente mide si lo que dices es verdad o no, porque mucha gente ha pasado por cínico. Además el polígrafo ha perdido credibilidad hace mucho tiempo", señaló la presentadora de ATV.

La conductora de televisión dijo también que ni el propio canal para el cual Nicola trabaja se ha atrevido a defenderlo y que le sorprende que Latina le de un espacio.

"El que no prueba nada es ese polígrafo. Y me parece deshonroso para la televisión nacional defender lo indefendible. Ni siquiera su propio canal han levantado la mano y han querido defenderlo, pero él va a ese canal a tratar de mentirnos a todos los peruanos. Ese polígrafo es un chiste", explicó.

Confía en que el programa no se emita

"Tengo la ligera esperanza de que Beto no lo haga. Pero como él dice, programa terminado. Ya lo grabaron y por supuesto que él debe salir victorioso porque esos son tratos que se hacen entre producciones: 'no me vayas a maletear'. Uno se pone de acuerdo en las respuestas y todo", puntualizó la 'Urraca'.