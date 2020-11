Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa para hablar sobre la salida del programa de Karen Schwarz, ‘Modo Espectáculos’, de la señal de Latina. Y es que la popular ‘Urraca’ recordó que ella predijo el fin de su programa hace algunos meses.

“Es un día triste, un día de duelo nacional (...) Latina retiró el programa de Karen (Schwarz), ay no, qué novedad. ¿Existía el programa?”, comentó irónicamente al inicio de ‘Magaly TV, la firme’.

Asimismo, la polémica conductora de espectáculos señaló que el programa de Karen Schwarz habría sido levantado del aire debido al bajo rating que tenía, pese a estar en un canal de señal abierta.

“No me estoy alegrando de que alguien se quede sin trabajo, porque no se ha quedado sin trabajo, sencillamente se dieron cuenta de que no había empatía con el público, que nadie la estaba mirando. Por más que lo intentaron, ella no lograba conectar”, agregó Magaly Medina.

“Cuando esa persona ya cree que puede tener un programa sola, bueno ahí se pegan grandes chascos. Sin duda alguna Karen Schwarz fue uno de los mayores fiascos de este año en lo que a Latina se refiere, que ya ha tenido varios”, sentenció la conductora de televisión.

