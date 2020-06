La conductora de televisión Magaly Medina informó, mediante Facebook, que inhabilitó su cuenta oficial de Instagram debido a que ha recibido reportes por parte de un grupo de usuarios y ‘bots’.

Según la popular ‘Urraca’, esto se da tras revelar en su programa la denuncia de una menor de edad contra el actor Andrés Wiese y por mostrar la acusación de Mayra Couto en su programa.

“Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente, por mí. No, no me la han desactivado aunque intenciones, hay. Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas y “bots” detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene un contenido alejado al programa de televisión”, escribió.

Mayra Couto inhabilita su cuenta de Instagram

La actriz peruana Mayra Couto acaba de inhabilitar su cuenta oficial de Instagram luego de que haya denunciado de acoso a Andrés Wiese, quien fue su compañero en ‘Al fondo hay sitio’

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa, le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, escribió la actriz.

