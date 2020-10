Magaly Medina se mostró bastante fastidiada por los comentarios que hicieron los conductores de ‘En boca de todos’ respecto a la millonaria demanda que le interpuso Sheyla Rojas por el presunto delito de difamación.

Por ello, la popular 'Urraca’ no dudó en responderle a cada uno de ellos en pleno programa en vivo. Incluso, al locutor de radio conocido como ‘Carloncho’ decidió recordarle su pasado en el mundo de la farándula.

“Hay gente que no entiende que hay que separar la vida pública de la privada, esto lo dijo saben quién, 'Carloncho’, el que su vida pública cuando estuvo con Rosángela Espinoza salió en un programa con una correa en mitad de la noche a darle tas tas a un bailarín que parecía era bastante amigo de Rosángela Espinoza”, comentó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina le recuerda su pasado a ‘Carloncho’ en vivo. (Video: ATV)

“Yo no saco tu parte íntima, saco lo que tú estás sacando en redes sociales. (…) Tú tienes la opción de decidir si lo que publicas en cualquier red sea privado o público. Yo decidí que fuera público así que yo me aguanto lo que a mí me dicen, bien o mal me lo aguanto, así que por qué otros no se aguantan”, agregó ofuscada Magaly Medina.

Finalmente, la polémica conductora tildó de “payasete” al también locutor de radio y le recordó que por su escándalo fue separado de un canal de televisión.

“Y ‘Carloncho’ de cuando acá es opinólogo, si solo era un payasete y ahora opinólogo. ¿Quieres que saquemos tus imágenes correteando al tipo en medio de la noche como un loco a correazos? Qué feo habló de ti eso y te separaron de un canal de televisión por esa conducta si más no me equivoco. Así que no me digas que tu comportamiento privado no influye en tu desempeño público, claro que sí”, sentenció Medina.

