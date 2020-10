Magaly Medina no dudó en arremeter en su programa contra los conductores de ‘En boca de todos’, luego de que estos salieran en defensa de Sheyla Rojas y la demanda millonaria que le interpuso a ella y su canal por el presunto delito de difamación.

En un primer momento se refirió a Ricardo Rondón, para quien tuvo duras críticas por afirmar que la demanda de difamación ya está en curso.

“La demanda está en curso dice Rondón, que también se está ganando alguito, quién sabe si lo quiera yo demandar. (…) Que yo me haya enterado, no tengo ninguna demanda en ningún lado, aceptada ninguna”, manifestó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina sobre Ricardo Rondón: “Es una pobre marioneta”. (Video: ATV)

“Quién se cree este frustrado que toda la vida vivió a mi sombra y que como nunca pudo hacer un programa de televisión él solo exitoso. Siempre que le mandan a ladrar contra mí, ladra, porque es una pobre marioneta, un pobrecito payaso que ahora dice que hay delito de difamación, cuándo se graduó de juez”, agregó Magaly Medina.

Incluso, la conductora de espectáculos no descartó la posibilidad de demandar al panelista de ‘En boca de todos’ por sus afirmaciones. “Eso es delito lo que él está haciendo”, sentenció Medina.

“Qué le pasa a este tipo, nunca me había referido a él porque nunca he querido referirme a un don nadie, que toda la vida me ha atacado para que yo le responda”, añadió bastante ofuscada Magaly Medina.

