Luego de la demanda millonaria que le entabló Sheyla Rojas tras haber difundido conversaciones privadas en su programa de espectáculos, Magaly Medina le respondió en su programa a la exchica reality.

“Manejas mal tu carrera, tu vida personal, entonces tienes que hacerte responsable. No puedes intentar hacer responsable a otros por lo que a ti te avergüenza, por lo que te hace sentir deshonrosa o indigna. Todos tenemos que ser responsables de nuestros actos, es lo primero en el camino de la madurez”, comentó Magaly.

ABOGADO DE SHEYLA ROJAS

La conductora de TV también se refirió al abodado de Sheyla, ya que él estuvo en diversos programas de espectáculos hablando del polémico caso.

“Su abogado ha salido a denigrarme en todos los programas y yo me voy a quedar calladita. Ah no, esto se habla y se dice, porque yo a los juicios nunca les he temido. Yo nunca he dejado de ir a ningún juzgado cuando me han llamado, he sido respetuosa siempre de las leyes”, sentenció la conductora de televisión.