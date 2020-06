La conductora de televisión, Magaly Medina durante la emisión de su programa la noche de este miércoles no midió sus palabras y se refirió al físico del seleccionado peruano, Edison Flores, comparándolo con el actor Andrés Wiese.

Durante la transmisión de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora publicó el chat donde Edison Flores mantuvo con una mujer. Minutos después, a través de su cuenta de Instagram, Flores aclaró el tema y confirmó la existencia de esa conversación virtual. Asimismo, desmintió que esté separado de su esposa, Ana Siucho, como algunos medios habían asegurado.

La noticia del chat de Edison Flores se da una coyuntura donde en las redes sociales se debate y comenta sobre la divulgación de videos que el actor Andrés Wiese habría enviado a sus seguidoras, siendo estas -en algunos casos- menores de edad, por lo que estaría siendo investigado por un presunto delito de acoso, tal como lo acusó la también actriz Mayra Couto.

“Pero nuestro ‘Oreja’ que es feito, orejón. Es el antigalán. A un lado tienes a ‘Ricolás’, no solo con su guapura y su apellidazo, porque es Wiese, sino al ‘orejita’, de origen humilde, feito , orejón, no es el típico galán. Entre el ‘Ricolás’ y ‘orejitas’, ¿las mujeres qué eligen? ‘Ricolás’”, comentó entre risas.

Edison Flores confirma conversación que se filtró y niega separación con Ana Siucho

Según el popular ‘Orejas’, él siempre interactúa con sus seguidores y hasta conversa personalmente con ellos por interno. Incluso, ellos les piden que mande saludos o ayudas sociales, pero que a él no le parece nada de malo.

“Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia una persona con la que hablo. Y esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento”, escribió el futbolista.