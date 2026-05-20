Karla Tarazona y Christian Domínguez contraerán matrimonio civil, y Magaly Medina reveló el acta de casamiento que la pareja firmará ese día en una notaría.
En esta ocasión no será una “boda simbólica”. La conductora de televisión y el cumbiambero formalizarán su unión mediante un documento civil.
“Declaro celebrado el matrimonio civil de Christian Domínguez Alvarado y Karla Sofía Tarazona Covarrubias, extendiendo la presente acta de casamiento, la que es firmada por los contrayentes, los testigos y por la notaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 259° del Código Civil y todo lo que doy fe“, indica el acta matrimonial.
Asimismo, en un diario se imprimió el Edicto Matrimonial Notarial que confirma la fecha en la que ambos oficializarán su matrimonio: el próximo martes 2 de junio. Rodrigo González fue quien accedió a dicha publicación.
Luego de acceder al acta matrimonial, Magaly Medina señaló que el documento que firmarán Christian Domínguez y Karla Tarazona no debe tomarse a la ligera. No obstante, remarcó que un papel no garantiza una relación duradera, sino la decisión de mantener la fidelidad.
“Solo van a firmar los testigos y los novios. Es un documento serio, aunque para nosotros no. Pero el compromiso está más allá de un documento firmado”, resaltó la periodista.