Karla Tarazona y Christian Domínguez contraerán matrimonio civil, y Magaly Medina reveló el acta de casamiento que la pareja firmará ese día en una notaría.

En esta ocasión no será una “boda simbólica”. La conductora de televisión y el cumbiambero formalizarán su unión mediante un documento civil.

“ Declaro celebrado el matrimonio civil de Christian Domínguez Alvarado y Karla Sofía Tarazona Covarrubias, extendiendo la presente acta de casamiento, la que es firmada por los contrayentes, los testigos y por la notaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 259° del Código Civil y todo lo que doy fe “, indica el acta matrimonial.

Asimismo, en un diario se imprimió el Edicto Matrimonial Notarial que confirma la fecha en la que ambos oficializarán su matrimonio: el próximo martes 2 de junio. Rodrigo González fue quien accedió a dicha publicación.

Luego de acceder al acta matrimonial, Magaly Medina señaló que el documento que firmarán Christian Domínguez y Karla Tarazona no debe tomarse a la ligera. No obstante, remarcó que un papel no garantiza una relación duradera, sino la decisión de mantener la fidelidad.

“ Solo van a firmar los testigos y los novios. Es un documento serio, aunque para nosotros no. Pero el compromiso está más allá de un documento firmado ”, resaltó la periodista.

Magaly Medina indicó que el acta de casamiento es un documento formal y serio.

Christian Domínguez y Karla Tarazona firmarán acta de casamiento este 2 de junio en su boda civil.