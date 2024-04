Álvaro Rod se presentó en el set del programa de Magaly Medina, para abordar las acusaciones de infidelidad expuestas por su expareja Wileidy Monsalve.

A pesar de los intentos del músico por ofrecer su versión de los hechos, la popular Urraca mostró escepticismo y no pareció convencida por sus explicaciones.

“Yo creo que lo que han mostrado y dicho, no es cierto. Yo no soy perfecto, no tengo problemas en asumir mi error, puedo pedir perdón. Pero ahora pedirlo por algo que no hice no me parece justo. Todo se ha descontextualizado”, expresó el cantante.

Ante sus excusas, Magaly Medina dijo que los mismos casos de infidelidad habían ocurrido con anteriores exparejas de la misma manera que Wileydi:

“Tú sabes que nosotros recibimos información. Hablo por lo que ha pasado. Nosotros recibimos información sobre ti, de otras exparejas a través del Instagram, donde nos cuentan mujeres que han estado en tu pasado, que han tenido experiencias parecidas a este”, aseveró.

Luego continuó con: “yo si no te creo. Particularmente yo no te creo, eres bien cínico”.





