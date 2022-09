La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander continúa siendo uno de los temas más comentados de la semana. Este jueves, 15 de setiembre, Magaly Medina rechazó que se pretenda comparar su matrimonio con Alfredo Zambrano con el de la hija de Gisela Valcárcel.

“Algunos han tratado de mala manera comparar mi boda con la boda de Ethel y eso no se debería de hacer porque no está bien, la mía fue hace casi 6 años, se usaban otras cosas y los precios eran otros, ahora los tiempos han cambiado. (...) Mi esposo pagó la boda, yo no tengo problemas, él me pagó hasta mis dos vestidos”, empezó señalando la ‘Urraca’.

La conductora de espectáculos hizo esta aclaración antes de presentar el reportaje donde recordaron todos los pormenores de la costosa organización de su boda con el notario.

En el informe se resalta que Magaly Medina desembolsó una fuerte suma de dinero para celebrar su fiesta con 500 invitados, y que solo contratar a la orquesta Ráfaga le costó la suma de 25 mil dólares, lo que se diferencia mucho del matrimonio de Ethel Pozo, ya que Christian Domínguez y Yahaira Plasencia cantaron en su fiesta por canje.

En otro momento, la reportera también entrevistó al productor Carlos Luna, quien fue el encargado de organizar las bodas de la ‘Urraca’ y también de Ethel Pozo. Según precisó, no hay punto de comparación entre ambas celebraciones.

“Yo soy muy consciente de lo que cada cliente pide y en el proceso me voy a cuidar muchísimo de que ninguna boda se parezca a la otra. No puedes comparar una con otra, Magaly desabasteció el mercado con toda la cantidad de flores que usamos”, acotó.

Tras presumir la costosa inversión de su matrimonio, Magaly Medina recalcó que ella y Alfredo Zambrano no escatimaron en gastos, ya que este sería un día inolvidable para ellos.

“Mi esposo y yo nos esforzamos, creo que cada uno es libre, pero nosotros pensamos que si ya hemos conseguido lo que queríamos en nuestras vidas y queremos gastar la plata en lo que nos da la gana, lo haremos. Porque yo me voy de esta vida bien vivida, bien bailada y bien bebida”, añadió.

