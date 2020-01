Magaly Medina decidió pronunciarse sobre el supuesto video reciente que existiría de Yahaira Plasencia con ‘Coto’ Hernández, luego de que Janet Barboza soltara dicha información en su programa y asegurara que el material ya lo tendría un canal de televisión.

“Hace unos días los periodistas me preguntaron si iba a iniciar esta temporada televisiva lanzando un video de Yahaira Plasencia. Un video secreto, un video que iba a descubrir algo, un video con otra persona que no era Jefferson Farfán...”, dijo la popular ‘Urraca’ en un inicio para referirse al tema.

Sin embargo, Magaly Medina dejó en claro que no tiene ningún video de la salsera en su poder y que si lo tuviera, no tendría por qué ocultarlo a su público.

“Nosotros no andamos anunciando cosas que no tenemos, con las que soñamos o con las que imaginamos. (...) Yo absolutamente no he tenido jamás en mis manos un video de Yahaira Plasencia, no lo he tenido, no lo tengo, así que no tengo que crearle a mi público falsas expectativas sobre algo que no es cierto... Yo acá hablo con pruebas", remarcó la conductora de televisión.