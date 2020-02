Magaly Medina quiere reconciliarse con Rodrigo González

¿Habrá reconciliación? Magaly Medina conversó con sus seguidores de Instagram mediante una transmisión en vivo y reveló que se encuentra distanciada de Rodrigo González desde hace un tiempo por algunos desacuerdos, pero espera conversar con el exconductor de TV y tenerlo pronto como invitado en ‘Magaly TV: La Firme’.

“Me encantaría poder tenerlo, la verdad que sí. Él es un personaje que por más que esté fuera de la televisión está presente, en redes sociales, lo rebotan en los diarios todos los días. Es un personaje que está ahí, pero es necesario que nosotros como amigos aclaremos un par de temas que nos hizo distanciarnos. Una vez aclarado eso, que espero lo hagamos en el menor tiempo posible, él acepte estar en mi programa”.

Aunque la popular Urraca no comentó cuáles fueron los motivos por los que se distanció de Rodrigo, diversos usuarios comentaron que fue la reunión en la que estuvo Peluchín junto a Jefferson Farfán.

Magaly (en ese entonces) indicó que algunos periodistas “se venden por una botella de whisky” para tener una exclusiva.

Rodrigo González no se quedó callado y respondió a Magaly: “Una persona que se diga mi amiga o que me conoce o que sepa cómo me manejo y salga a decir que yo me vendo por un whisky o que necesito que alguien me invite a un box para parcializarme con alguien, me parece que se está hablando de una rencilla. Tú me vas a venir a decir a mí que me vendo, la firme que eres bien caradura”.

