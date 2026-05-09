La Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (Unatech), a través de una consultora, realizará la elaboración de un estudio de demanda social y mercado ocupacional en la provincia. El objetivo es fortalecer la evaluación y actualización de los programas de estudios de pregrado de la casa superior que fue creada mediante Ley N°32020, publicada el 10 de mayo de 2024.

Educación superior

Mediante este proceso se identificarán las necesidades actuales del entorno social y productivo en Chincha y sus distritos, así como las tendencias del mercado laboral. Esto va permitir que la oferta académica de la universidad responda de manera pertinente y oportuna a los desafíos del desarrollo regional y nacional.

La consultoría contemplará además un análisis integral que servirá como base para la toma de decisiones estratégicas en la creación, rediseño y mejora de las carreras profesionales, que estarán alineadas con las exigencias del sector productivo y las expectativas de los futuros estudiantes.

La reunión de trabajo estuvo integrada por el presidente de la Comisión Organizadora de la Unatech, Gregorio Meza Marocho, el vicepresidente Marco Añaños, entre otros representantes de la casa superior y de la consultora.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO