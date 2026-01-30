En un plazo de 20 a 30 días estaría resolviéndose la titularidad del terreno donde se construirá la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (UNATECH). El presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Luis Antonio Huanes Tovar, manifestó que el expediente fue entregado a la Superintendencia Nacional de Bienes y tras concluir con este procedimiento ya podrá usarse presupuesto del Estado para la edificación.

Terreno para construir

Huanes Tovar, en la sesión solemne por el aniversario de creación política del distrito de Pueblo Nuevo, anunció los avances conseguidos hasta la actualidad. Refirió que la Comisión desde al año pasado comenzó con los trabajos para el funcionamiento de la casa superior de estudios chinchana. En este proceso se definió el terreno para la futura ciudad universitaria. Son 12 hectáreas ubicadas en la zona alta de Pueblo Nuevo.

El presidente estima que en un plazo máximo de 30 días ya debe estar resuelto el saneamiento físico legal y el terreno pasará a la UNATECH. Superado este paso restará que se asigne presupuesto para construir la universidad que ofrecerá las carreras de Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial, Ingeniería Textil, Ingeniería Agroindustrial, Ciencias Contables e Ingeniería de Gas y Petroquímica.

Además, Huanes indica que ya se avanzó con el estatuto, así como con el reglamento de organización y funciones aprobado por la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria del ministerio de Educación. También con el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, que contempla como va funcionar la mencionada universidad de Chincha.

Por su parte, el alcalde de Pueblo Nuevo William Sánchez, mencionó que el funcionamiento de la casa superior, en la zona alta de su distrito, permitirá que los estudiantes de la provincia tengan la oportunidad de seguir sus estudios en una universidad estatal. Resaltó que otro de los beneficios será el desarrollo de las comunidades cercanas. Cabe mencionar que la creación de la UNATECH fue posible tras las gestiones del colectivo juvenil para la universidad.

EL DATO: El terreno cedido por la Municipalidad Provincial de Chincha no pudo adecuarse para la UNATECH y luego surgió la posibilidad de utilizar 12 hectáreas ubicadas en el lado norte de la zona alta de Pueblo Nuevo.

