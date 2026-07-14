Magaly Medina se pronunció sobre la ruptura de Sheyla Rojas y Sir Winston, quienes pusieron fin a su relación tras cinco años juntos. La ‘Urraca’, quien había visto a la pareja unida hace pocos meses, no dudó en comentar sobre el inesperado término del romance.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ contó quién tomó la decisión de terminar la relación, luego de que el esperado matrimonio de la exchica reality con el empresario mexicano nunca se concretara.

“ Uy la Sheyla, qué tal. Es que hay cosas que no puedo contar ¿o sí? “, manifestó la periodista.

“ La Sheyla le terminó a Sir Winston. Así fue. Ella le terminó a él ”, agregó.

Además, Magaly Medina reveló la decisión que habría tomado ‘Shey-Shey’ tras poner fin a su relación con Sir Winston, luego de cinco años de romance. “ Lo tiene hasta bloqueado, ¿saben? Ella le terminó ”, afirmó la conductora.

Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras casi cinco años

Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación con el empresario mexicano, conocido como “Sir Winston”, poniendo punto final a un romance de casi cinco años.

La noticia fue dada a conocer por la propia exchica reality a través de sus redes sociales.

La confirmación llegó luego de que una seguidora le preguntara por su pareja y por su prolongada estadía en Lima. “ Terminamos. Gracias por preguntar ”, respondió Sheyla, despejando las especulaciones sobre el estado de su relación.

Horas después, la empresaria reforzó el anuncio con un video publicado en TikTok, donde afirmó que se encuentra soltera. “ ¡Soltera! Si no es mutuo no quiero nada ”, escribió junto a un mensaje en el que resaltó la importancia del amor recíproco y de no perder el tiempo en relaciones que no funcionan.

Hasta el momento, Sheyla Rojas no ha revelado las razones de la ruptura. Durante su relación, ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron exponer su vida privada, aunque en anteriores entrevistas la modelo había expresado su deseo de contraer matrimonio con el empresario.

Tras confirmar su separación, la exintegrante de “Esto es Guerra” compartió un video con la canción “Señor mentira”, de Daniela Darcourt, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible mensaje dirigido a su expareja. Sin embargo, Sheyla no ha hecho comentarios sobre el significado de la publicación.