El entrañable actor mexicano Carlos Villagrán, conocido internacionalmente como Kiko, vuelve a reencontrarse con el público peruano esta vez con su espectaculo “Los Clásicos de Kiko”, una nueva propuesta que combina humor, música y circo para toda la familia.

La temporada se realizará a partir del 24 de julio bajo la carpa de El Gran Circo Estelar, instalada frente al Mall del Sur, en San Juan de Miraflores, donde el recordado artista llevará al escenario las frases, canciones y anécdotas que marcaron a varias generaciones, en un show que busca despertar la nostalgia de quienes crecieron con “El Chavo del 8” y acercar a los más pequeños a uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.

La propuesta estará acompañada de una moderna puesta en escena con efectos visuales, música y números circenses de primer nivel. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket y en la boletería del circo.

La producción reunirá además a destacados artistas nacionales e internacionales como el mago Felipe Biondi, el Dúo Jazan con sus impactantes actos aéreos, Dayron Becker en pulsadas de fuerza y equilibrio, Stuart con su número de rolabola, Alberto Mando con su espectáculo de marionetas, Briggite con un sorprendente acto de quick change y el Dúo Los Canutos, que pondrá la cuota de humor durante toda la función.