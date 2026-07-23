Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre Jefferson Farfán luego de que el exseleccionado difundiera una nueva publicación en redes sociales.

La popular Urraca sostuvo que este tipo de mensajes ya no generan el impacto que él espera y afirmó que las reacciones de los usuarios evidencian un desgaste.

“Lo cierto es que hoy, como todo este tiempo, le sale al revés, al hombre se le regresa todo. Ahora se jactó de todo lo que le dije ayer… ni caso, pero sin embargo, me dio mucha risa que le pusiera la gente todo tipo de comentarios porque él ha cerrado sus comentarios de redes sociales", expresó.

Luego continuó con: “No es capaz de afrontar los comentarios en redes… cómo debe tener asesores y chupes burros que no saben nada de cómo perjudicas tu propia imagen y cómo agarras y te disparas... su imagen ha perdido muchísimo”.