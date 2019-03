Magaly Medina le responde a Faruk Guillén tras asegurar que la va a demandar

Síguenos en Facebook

Magaly Medina no dudó en responderle al amigo de Nicola Porcella, Faruk Guillén, luego de que el empresario calificó de ser "una patraña y estar armado por rating" las denuncias que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza sobre la fiesta en Asia.

“Tal parece que este señor ya se cree juez. Él solo se ha liberado de la gravísima acusación que le hizo Claudia Meza. Que yo sepa aún los fiscales no han culminado sus investigaciones. Por decir que parece un ‘diablo’, no vas a demandar, es ridículo. Ahora nos quieren venir a decir que fue una fiestecita tranquila y que solo tomaron chicha morada”, comentó la popular 'Urraca'.

Asimismo, la polémica conductora de televisión desmintió a Nicola Porcella asegurando que la Miss Trujillo no ha cambiado su declaración como ellos dicen, sino que solo la ha ampliado.

"Claudia no ha cambiado su declaración, lo que hizo fue aumentarla con más recuerdos. Su versión es la misma, no puedo revelar lo que nos ha contado porque se está investigando, pero esta demanda ya no solo es por intento de violación es algo más grave y eso sus abogados lo saben. Nosotros seguiremos hasta el final con este caso", agregó Magaly Medina en declaraciones para Trome.