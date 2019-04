Magaly Medina revela la condición que Alan García le puso a cambio de una entrevista (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

Tras la repentina muerte del expresidente Alan García, quien se disparó luego de que un fiscal y policías llegaran a su vivienda para detenerlo, la conductora de televisión Magaly Medina ha revelado la condición que este le puso a cambio de una entrevista.

Es así que Magaly Medina narró qué le pidió Alan García para poder darle la entrevista que difundió Latina en marzo del año 2015: "Ney Guerrero y yo fuimos a hablar con el presidente García, a pedirle esta entrevista, y él me puso una condición... aceptó después de mucho titubeo pero aceptó con una condición, me dijo: 'Señora Magaly, acepto ir a su programa, a una entrevista de todo un programa, siempre y cuando usted me invite a su casa a comer'", sostuvo la conductora en Magaly TV, la firme.

A esto, Magaly Medina dio a conocer que el expresidente disfrutaba de la comida: "Él realmente sentía verdadero placer por la comida", expresó.

Tiempo después, García le habría reclamado a la conductora el no haber cumplido con el acuerdo: "A los meses después, él me reclamó que no lo había invitado a mi casa... tuve que organizar un almuerzo con gente amiga suya y algunos amigos en común".

Después de ello, Magaly Medina dio a conocer los platillos con los que se deleitó el expresidente Alan García en el almuerzo que le organizó: "Me dijo que quería comer anticuchos (...), pero nos dijeron que también le gustaban los cuyes, entonces mi suegra -que en ese entonces no lo era- le pedí que preparara cuyes para el presidente García, y un amigo mío preparó cau-cau (...) y ¡todo se lo comió!", sostuvo.

