Magaly Medina llamó la atención al revelar que Carlos González, hermano de Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, se comunicó con ella para proponerle una entrevista en la que hablaría en contra del presentador de ‘Amor y Fuego’. No obstante, la conductora de espectáculos contó que decidió no aceptar, pues consideró que las declaraciones de su familiar podrían afectarlo emocionalmente, especialmente por la cercana amistad que mantuvo con él durante varios años.

La ‘Urraca’ hizo esta revelación a ‘Malvina Espectáculos’, en un contexto marcado por el reciente enfrentamiento público con Rodrigo González. Pese a que ambos mantuvieron una estrecha amistad durante varios años, sus diferencias personales provocaron un distanciamiento que hoy se refleja en sus declaraciones públicas.

La conductora de ATV explicó que rechazó la propuesta de Carlos González porque consideró que sus declaraciones podrían afectar emocionalmente a Rodrigo. Asimismo, dejó en claro que, pese al distanciamiento y las diferencias que mantiene actualmente con el presentador, no estaba dispuesta a utilizar su programa para exponerlo de esa manera, ya que en el pasado lo consideró un amigo cercano.

“ ¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me lo pidió, que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho. Yo sé que eso le afectaría, pero no se lo voy a hacer ”, aseguró Medina.

Magaly Medina sobre Rodrigo González: ¿Qué le voy a contestar? Es un segundón

Magaly Medina fue consultada por una periodista sobre Rodrigo González, quien anteriormente criticó a la conductora por sus comentarios sobre la ‘China Polo’, luego del asesinato de la comunicadora.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ respondió a la consulta sobre los calificativos que le lanzó ‘Peluchín’ por abordar el caso de la ‘China Polo’. Ante la pregunta sobre cómo tomó que la llamara “miserable”, la figura de ATV calificó al conductor de “segundón”.

“¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa", declaró la ‘Urraca’ ante la prensa.

“Él es capaz de sentar a quien sea que hable mal de mí y es algo que yo no haría por la bonita amistad que hemos tenido y porque eso no se lo hago a nadie, ni a mi enemiga”, añadió.

La presentadora aseguró que ‘Peluchín’ y ella tienen principios y valores distintos. Para sustentar su postura, mencionó a Gisela Valcárcel, con quien mantuvo una rivalidad durante años, pero afirmó que nunca se prestó para perjudicarla en asuntos sensibles.

“Por ejemplo, nunca se lo hice a Gisela. Yo no senté al padre de su hija en mi set, porque yo no voy a ir contra la escala de valores que tengo; en cambio, este hombrecito, en su odio irracional, ha perdido toda cuestión de principios. ¿A tu examigo le harías algo así? Yo ni a mi peor enemiga se lo hice", sostuvo Magaly.