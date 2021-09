La conductora de espectáculos, Magaly Medina se burló de la joven empresaria Brunella Horna porque su novio Richard Acuña no le entregó el ansiado anillo de compromiso durante la celebración de su cuarto aniversario.

La joven empresaria publicó en sus redes sociales la romántica sorpresa que le dio su novio en una playa en el norte del país. Él preparó una mesa en la playa, con flores, velas y una fogata. Allí se deleitaron con deliciosos platos.

Sin embargo, Magaly Medina aseguró entre carcajadas en su programa ‘Magaly TV, la firme’ que Brunella estaba esperando que Richard le pida la mano y le entregue el anilló de compromiso, pero nunca lo hizo.

“Se la llevaron al norte y los mozos del hotel donde se quedaron le pusieron la mesita, la fogata, las flores, pero cuando ella dice: ‘me trajeron acá, qué sorpresa’. Yo pienso que la pobre se ilusionó y pensó: ‘¡es hoy, es hoy! Hoy me entregan el anillo’, pero no nada, solo le hicieron sentarse en la arena, disfrutar la comidita, tomar champancito y punto. Fue un aniversario más, sin anillo para Brunella”, opinó entre risas Magaly Medina.

“En el video es como si ella pensara me han traído, es una sorpresa y diría este es el momento, hoy va a ser... Ella dice que fue una sorpresa, pero la sorpresa solo era que estaban en la arena, en una mesa con flores, ¿y el anillo? De repente estaba en el puré, de repente en los leños, dentro de las velas. Seguro que cada vez que le traían un plato ella revolvía (la comida para encontrar el anillo)”, añadió la conductora.

La periodista señaló que debe ser terrible para una mujer esperar que le den un anillo de compromiso y esto nunca pase. Y advirtió a Brunella que quizás no quiere casarse con ella.

“Ella ha hecho reclamos públicos, dijo que por la pandemia (no le piden la mano). Mentira pues Brunella, tú sabes que no hay pretexto cuando un hombre quiere darte un anillo. Si un hombre quiere darte el anillo se lo consigue de donde sea, pero si no quiere comprometerse, entonces piensa que no es el momento o que tú no eres la indicada. Ojo que no se comprometa contigo, no quiere decir que no se comprometa con otra persona porque pasa. No se quiere comprometer contigo, quizás algún día”, sentenció.

Pese a sus burlas la conductora de televisión les deseó que sigan disfrutando de su amor porque puntualizó que el amor se debe celebrar mientras dure.

