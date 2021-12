Tras la difusión de las audios de Andrea San Martín gritándole a su hija, Magaly Medina no dudó en pronunciarse y tildar a la modelo de violenta. Además, la conductora de TV también resaltó que existen muchos hogares en los que educan así a sus hijos.

“Me parece mal que Andrea es bastante violenta en su hablar con su hija, en su actitud con su hija, eso linda en el maltrato psicológico a una menor”, dijo Magaly Medina.

Luego continuó con: “Madres histéricas las hay en todos lados, toda la vida. Que le estés buscando tres pies al gato no es correcto, pero cuantas mujeres tienen esa forma de educar a sus hijos”.

“No se puede tratar así a los niños, son como una esponjita. Esos gritos socavan su amor propio y sus verdaderas personalidades”, expresó.

“Suena crudo, iniciamos la relación porque estaba embarazada”

En medio de la polémica por los audios reveladores que mostró en el programa ‘Andrea’, Juan Víctor Sánchez reveló más detalles sobre su relación con Andrea San Martín.

Como se recuerda, la exchica reality fue denunciada por Sánchez debido a que, presuntamente, no le permitía ver a su hija de tres años.

“A los 20 días de salir sale embarazada, no fue planeado. Cuando nos enteramos que lo estaba, suena crudo pero iniciamos una relación porque estaba embarazada, porque yo no me desentiendo de mis responsabilidades. Al mes y medio se rompe esta relación”, precisó.

En otro momento, indicó que “se le excluyó” de todo el proceso de embarazo de San Martín, ello pese a que, aparentemente, estaban juntos. “Me alejé porque ella tenía malos tratos, me trataba como si yo fuera una zapatilla”, indicó.